17-Jährige von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Erfurt - Eine 17-Jährige ist in Erfurt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Tramfahrer habe unter Schock gestanden, so eine Polizeisprecherin am Montag. Die 17-Jährige wurde am Sonntag beim Überqueren der Gleise von der Bahn erfasst und am Kopf verletzt. Warnsignal und Notbremsung haben den Unfall nicht verhindern können, so die Sprecherin. Die Polizei habe Erste Hilfe geleistet und das Mädchen sei in ein Krankenhaus gekommen.