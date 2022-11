15-jähriges Mädchen getötet: Mordanklage gegen Jugendlichen

Salzgitter - Im Fall der getöteten 15-Jährigen in Salzgitter hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage wegen Mordes gegen einen 14-jährigen Jugendlichen erhoben. Dem Jungen werde vorgeworfen, gemeinsam mit einem 13-Jährigen das Mädchen heimtückisch getötet zu haben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Leiche der 15-Jährigen war am 21. Juni auf einer Grünfläche entdeckt worden, das Mädchen wurde erstickt. Warum die beiden Jungen ihr Opfer töteten, konnte nicht geklärt werden. Der 14-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, sein mutmaßlicher Mittäter war zum Zeitpunkt der Tat aus Altersgründen strafunmündig. Eine strafrechtliche Verfolgung ist daher ausgeschlossen.