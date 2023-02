15-Jähriger will Scheine tauschen und bietet Falschgeld an

Celle - Die Polizei in Celle hat einen jugendlichen mutmaßlichen Falschgeld-Betrüger überführt. Der 15-Jährige habe bereits am Mittwoch mindestens zwei Mal versucht, in der Innenstadt Passanten falsche 50-Euro-Banknoten anzudrehen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wechselte ein 63-Jähriger dem Jungen zunächst bereitwillig das Geld. Der Mann stellte aber anschließend fest, dass es sich bei den erhaltenen 50-Euro-Scheinen vermutlich um Falschgeld handelte. Er alarmierte die Polizei, die den 15-jährigen Verdächtigen aus Unterlüß stellte. Bei der Durchsuchung des Jungen sei weiteres Falschgeld gefunden worden, berichteten die Beamten.