14-Jähriger mit Messer verletzt: 15-Jähriger festgenommen

Eberswalde - Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in Eberswalde (Barnim) bei einem Messerangriff durch mehrere Stiche in den Rücken schwer verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Donnerstag vor seinem Wohnhaus von einem zunächst Unbekannten aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus angegriffen worden, berichtete die Polizei am Freitag. Das Opfer musste mit Stichwunden im Rücken in einer Klinik behandelt werden.

Der Täter habe zunächst flüchten können, berichtete die Polizei. Polizisten hätten jedoch den Namen eines Tatverdächtigen ermitteln und den 15 Jahre alten Deutschen in Eberswalde festnehmen können. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Ermittlungen hätten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer gekannt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.