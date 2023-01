100 gefährdete Arten in einem Buch: Naturforscher gesucht

Erfurt - Von A wie Adonisröschen bis Z wie Zauneidechse: Über geschützte und gefährdete Arten in Thüringen gibt ein neues Handbuch Auskunft. Es listet auf rund 280 Seiten mit Fotos, Grafiken und Karten 100 schützenswerte Arten im Freistaat auf, teilte das Umweltministerium mit. Die ersten Exemplare gingen am Mittwoch an die Arbeitsgemeinschaft „Junge Naturforscher“ am Erfurter Naturkundemuseum - eine Gruppe von Schülern aus verschiedener Thüringer Schulen. Das Handbuch liefere Informationen über Lebensweise, Gefährdung und Schutz der Arten sowie über Fördermöglichkeiten und Projektbeispiele.

Laut Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel gelten rund 40 Prozent aller untersuchten Arten als gefährdet. Gleichzeitig nehme aber auch das Wissen um Arten immer stärker ab. Es fehle an forschendem Nachwuchs. Für eine erfolgreiche Naturschutzarbeit sei aber eine breite Basis an aktiven Artenkennern wichtig. „Das neue Buch ist eine Handreichung für alle, die sich für Thüringens Artenvielfalt interessieren.“