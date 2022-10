1. FC Nürnberg wieder ohne Gegentor: 0:0 gegen Hannover 96

Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg hat auch im zweiten Heimspiel unter Trainer Markus Weinzierl gegen Hannover 96 den Premierenerfolg vor den eigenen Fans verpasst. In einem von kompakten Defensivreihen geprägten Zweitligaduell am Samstag trennten sich die beiden Mannschaften 0:0. Vor 28 422 Zuschauern fehlte es sowohl den Nürnbergern als auch den Gästen aus Niedersachsen, die vom früheren Fürther Coach Stefan Leitl betreut werden, an zündenden Ideen in der Offensive. Der deutlich stabilisierte „Club“ blieb aber im dritten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen und auch ohne Gegentor.

Die Franken hatten nach nicht einmal zwei Minuten die Riesenchance zur Führung. Ein Querpass von Kwadwo Duah über die rechte Seite landete genau im Lauf von Christoph Daferner. Doch Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler verhinderte mit dem Fuß den Rückstand. Der große Respekt beider Teams voreinander, die unter der Woche auch im DFB-Pokal im Einsatz gewesen waren, war in der Folge sichtbar. Der „Club“ lauerte auf Konterchancen, Hannover übernahm die Ballhoheit.

Kurz nach dem Wiederanpfiff verpasste Jens Castrop (50.) im Nachsetzen die erneute Chance zur Nürnberger Führung. Die Hannoveraner verlagerten das Spiel danach zwar mehr und mehr in die Hälfte der Franken, einen Treffer konnten aber auch sie nicht bejubeln.