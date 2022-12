1,97 Promille: Autofahrer verwechselt Gleise und Straße

Erfurt - Ein angetrunkener Mann ist in Erfurt mit seinem Auto auf die Gleise der Straßenbahn gefahren und steckengeblieben. Der 51-Jährige habe am Sonntagabend irrtümlich angenommen, den Gleisbereich als Straße nutzen zu können, sagte eine Sprecherin der Polizei Erfurt am frühen Montagmorgen. Hierbei habe er sich festgefahren und so den Straßenbahnverkehr zum Erliegen gebracht. Die Polizisten bemerkten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch. Ein Test ergab bei dem Mann einen Wert von 1,97 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige.