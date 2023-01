Meppen - Die Sieglos-Serie des SV Meppen hat in der 3. Fußball-Liga auch nach dem Nordwest-Derby gegen den VfB Oldenburg Bestand. Der Tabellenletzte und der Aufsteiger trennten sich am Samstag mit 1:1 (1:1). Martin Dombrowka brachte die Meppener in der elften Minute in Führung. Max Wegner gelang aber schon zehn Minuten später der Ausgleich für den VfB.

Meppen scheiterte wie so häufig in dieser Saison an einer schwachen Chancenverwertung. David Vogt köpfte in der 23. Minute an die Latte. Morgan Faßbender und Dombrowka vergaben kurz vor der Halbzeit eine Doppelchance (41.). Auch Marek Janssen traf in der 72. Minute nur den Innenpfosten. Die Emsländer sind nun seit 16 Spielen sieglos.