1:1 gegen Mannheim: Spätes Gegentor verhindert Sieg

Oldenburg - Der VfB Oldenburg hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Niedersachsen stoppten am Sonntag zwar ihre Serie von sechs Niederlagen in Folge, kassierten aber beim 1:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim erst zwei Minuten vor Schluss den Ausgleichstreffer. Der Aufsteiger bleibt somit im Tabellenkeller. Die Mannheimer hatten zuvor sechs Auswärtsspiele in Serie verloren.

Ein Eigentor von Waldhof-Kapitän Marcel Seegert (41. Minute) sorgte für die Führung des Heimteams. Bentley Bahn (88.) erzielte den verdienten Ausgleich für den Südwest-Club.

Nachdem die Hausherren in der ersten Hälfte eine gute Partie abgeliefert hatten, ließen sie in der zweiten Hälfte etwas nach und die Gäste wurden immer besser. Oldenburg konzentrierte sich auf die Verteidigung der knappen Führung und bekam noch einige gute Konterchancen.