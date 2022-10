0:2 in Hannover: Bielefeld bleibt Tabellenletzter

Gut gespielt, aber wieder verloren: Arminia Bielefeld steckt auch in der 2. Bundesliga im Tabellenkeller fest.

Hannover - Die Talfahrt von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld geht auch in der Zweiten Liga weiter. Der Tabellenletzte verlor am Samstagabend mit 0:2 (0:1) bei Hannover 96 und kassierte nach dem kurzen Aufschwung unter dem neuen Trainer Daniel Scherning bereits die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Vor 29.200 Zuschauern trafen die 96er durch Cedric Teuchert (4. Minute) und Havard Nielsen (86.) gleich zu Beginn und kurz vor dem Ende des Spiels. In den 82 Minuten dazwischen wehrte sich die Arminia allerdings mit großem Einsatz gegen diese Niederlage.

Masaya Okugawa (25.) und Jomaine Consbruch (63.) trafen nur die Latte. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Bielefelder die deutlich aktivere und gefährlichere Mannschaft.

„Der Frust ist groß, denn heute haben wir nicht verdient verloren“, sagte Arminia-Stürmer Janni Serra bei Sport1. „Die Mannschaft ist viel marschiert. Aber wenn du keine Tore schießt, kannst du keine Punkte holen. Das Ergebnis ist heute Mist, der Aufwand war gut.“

Hannovers Stürmer Teuchert hatte kurz vor der Pause noch ein zweites Tor geschossen. Das wurde nach einem Eingriff des Videoschiedsrichters aber nicht gegeben. Der 25-Jährige hatte seinen Gegenspieler Christian Gebauer zuvor gefoult.

Die Niedersachsen spielen nun am Mittwochabend im DFB-Pokal zu Hause gegen Borussia Dortmund. Die Arminia hatte deutlich mehr Lospech und muss beim VfB Stuttgart antreten.