Das Bestellen von Büchern, T-Shirts oder Elektronikartikeln über das Internet wird für immer mehr Menschen zur Gewohnheit. Trotz der Bequemlichkeit des Online-Handels sind die Prozesse hinter den Kulissen für Online-Händler:innen enorm komplex und noch lange nicht perfektioniert. Hier kommen KI-Bots ins Spiel, die das Potenzial haben, diese Dynamik zu verändern.

„Der Entwicklung Künstlicher Intelligenz kann man durchaus die gleiche Bedeutung beimessen wie der Entdeckung der Elektrizität. Genau wie Elektrizität wird Künstliche Intelligenz die Entfaltung neuer Technologien und Anwendungen zur Folge haben, die wirtschaftliche Prozesse nachhaltig umformen, neue Vorgehensweisen in der Forschung hervorbringen und am Ende unser gesamtes Leben verändern. So gut wie kein Lebensbereich wird von dieser Disruption verschont bleiben.“, erklärt Stephan Tromp. Als stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) sieht er eine immense KI-Welle auf seine Branche zukommen.

Und zwar eine, auf die sich der digitale Handel trotz aller aktuellen Herausforderungen - schwache Konjunktur, steigende Kosten, Konsumzurückhaltung der Bundesbürger:innen - freuen kann.

Maschinen treten in den aktiven Dialog mit den Kunden

Machine Learning ist im Handel grundsätzlich nichts Neues. Handelsexperte Tromp: „Seit Jahren kommen Algorithmen in der Wirtschaft zum Einsatz. KI konnte bisher lesen, sortieren und schreiben, aber keine Inhalte verstehen. Neue KI-Systeme wie ChatGPT haben dies geändert und ermöglichen es Maschinen, natürliche Sprache zu verstehen und Dialoge und Inhalte zu produzieren, die kaum noch von menschengemachten zu unterscheiden sind.“

In kaum einem anderen Wirtschaftszweig kommt es so sehr auf Effizienz und Automatisierung an wie im Online-Handel. Nur wer in der Lage ist, das gewünschte Produkt schnellstmöglich anzubieten und zu liefern, kann sich bei Kund:innen durchsetzen. Die Customer Journey entscheidet über den Zuschlag, der Preis ist in der totalen Markt- und Suchmaschinentransparenz kein Alleinstellungsmerkmal mehr.

Kaum jemand weiß das besser als Amazon-Händler:innen. Doch mit dem zunehmenden Verkaufserfolg auf dem Amazon-Marktplatz wachsen auch die Herausforderungen, die Datenmengen, die Retouren, die zu überwachenden KPIs.

Arthy ist immer da, wenn man ihn ruft

Lösungen wie Arthy helfen E-Commerce-Unternehmen dabei, operative Prozesse zu optimieren und sich auf strategische Aufgaben zu fokussieren. Das Neue daran: Arthy ist ein rundum digitaler Akteur für den elektronischen Handel und eine Art kundiger Consultant für Onlinehandelnde. Der Bot arbeitet auf Basis von Big Data, nutzt maschinelles Lernen und organisiert vor allem die Prozesse bis hin zur Logistik im Hintergrund. Arthy bietet wertvolle Einblicke in die wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators) und stellt diese übersichtlich in einem Dashboard dar. Dieses Dashboard kann bequem über das Smartphone gesteuert werden. Für die Online-Händler:innen bedeutet dies, dass sie auf einen Blick sehen können, wie ertragreich ihr Tag verlief. Ebenso erhalten sie einen genauen Überblick über die Verteilung zwischen organischen und gesponserten Verkäufen. Zudem wird deutlich, wie sich Anpassungen des Verkaufspreises sowie positive und negative Bewertungen auf das Geschäft ausgewirkt haben.

Arthy: KI-basierte Prozessautomatisierung im Onlinehandel. © getarthy.com

Letztlich arbeitet der Bot wie ein weiteres, hochmotiviertes, nur eben digitales Teammitglied. Er kennt keinen Schlaf, wickelt zu den Stoßzeiten am Abend oder Wochenende rund um die Uhr Rückerstattungen ab, verbessert so die Margen und verschafft den Onlinehändler:innen so Zeit für wichtige strategische Aufgaben.

Ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres wird Arthy auch in der Lage sein, mündliche Anfragen der Nutzer:innen mehrsprachig per Spracheingabe zu beantworten. Dabei wird der Bot das Gespräch selbstständig initiieren, indem er den Nutzer:innen auf ihren Smartphones einfache Fragen stellt. Zusätzlich wird er den Händler:innen Vorschläge zur Optimierung ihres Geschäfts unterbreiten.

In der aufkommenden Ära des Online-Handels zeichnet sich eine verstärkte Integration von künstlicher Intelligenz ab. Dabei geht es nicht nur um Effizienzsteigerung, sondern auch um neue Dimensionen der Kundeninteraktion und der datengestützten Entscheidungsfindung. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach personalisierten Einkaufserlebnissen und die stetig wachsende Menge an verfügbaren Daten vorangetrieben.