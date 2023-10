Neue Hoffnung in der Energiewende: „Der Schlüssel liegt in der Speichertechnologie“

Über den Erfolg der Energiewende entscheiden Deutschlands Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer maßgeblich mit. Viele von ihnen erzeugen bereits klimaschonenden Solarstrom auf dem eigenen Hausdach. Das Problem: Immer mehr davon kann nicht genutzt werden, weil es bis dato an wirksamen Langzeitspeichern für die Sonnenenergie fehlte. Doch das ändert sich jetzt rasant.

In Deutschlands Einfamilienhaussiedlungen reihen sich nicht nur gut gepflegte Vorgärten, Insektenhotels und zunehmend mehr elektrisch betriebene Familienautos hintereinander. Auch auf den Dächern von Bestands- oder Neubauten hat sich in den vergangenen Jahren eine Menge getan. Dank großzügiger staatlicher Förderungen und viel eigener Klima-Überzeugung sind auf immer mehr Dächern Solarmodule befestigt. Lautlos und zu unschlagbar günstigen Kosten klimaneutralen Strom zu erzeugen, diese Idee verfängt offensichtlich zwischen Lausitz und Ruhrgebiet, zwischen Nordsee und Alpen. Zusätzlich zur Energierevolution auf den Dächern vollzieht sich das auch in den Kellern – Batteriespeicher finden sich in immer mehr deutschen Eigenheimen.

Null Umsatzsteuer für neue Batteriespeicher

Dieser Energieumstieg ist politisch gewollt und wird massiv unterstützt. Mitte Dezember vergangenen Jahres etwa wurde das Jahressteuergesetz verabschiedet, das umfangreiche Änderungen bei der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern mit sich bringt: Rückwirkend zum 1. Januar 2022 wurden PV-Anlagen bis 30 Kilowatt-Peak (kWp) Photovoltaik-Leistung nicht mehr für die Einkommenssteuer berücksichtigt. Ab 1. Januar 2023 gilt für private PV-Anlagen und Batteriespeicher ein Umsatzsteuersatz von null Prozent, der bereits bei der Angebotserstellung vom Solar-Installateur anzusetzen ist.

Der eigens erzeugte Strom lässt sich dann prima für den Selbstverbrauch nutzen – etwa für das Aufladen des eigenen E-Autos. Mit mehr als 197.000 Heimspeichersystemen und 269.000 Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung zwischen zwei kW und 20 kW im Jahr 2022 stellt auch der Markt für Photovoltaik-Batteriesysteme in Deutschland neue Rekorde auf, meldete jüngst die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. Die Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen seit geraumer Zeit den Markt für Speichersysteme. In Einfamilienhäusern werden nach Recherchen der HTW Berlin meist Stromspeicher mit einer nutzbaren Kapazität von fünf bis 15 Kilowattstunden verbaut. In einer Mitteilung der Hochschule heißt es: „Als Faustregel lässt sich vorab festhalten, dass ein Photovoltaik-Speicher etwa eine Kilowattstunde Speicherkapazität pro Kilowatt-Peak Photovoltaik-Leistung besitzen sollte.“

Strom selber erzeugen und dann speichern – aber wie lange?

Mit einem eigenen Speichersystem können sich Verbraucherinnen und Verbraucher unabhängig machen – bis hin zur kompletten Energie-Autarkie. In der neuesten Ausgabe ihres „Stromspeichertests“ nahm die HTW Berlin zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie KIT neben dem Klassiker Lithium-Ionen-Batteriesystem auch konkurrierende Systeme unter die Lupe, allen voran Salzwasser- und Hochtemperaturbatterien. Mit Blick auf die Energieeffizienz waren die Lithium-Ionen-Batterien den alternativen Batterietechnologien noch deutlich überlegen. Ganz vorn landeten dabei Produkte von RCT Power, Kaco, Fronius oder Kostal.

Aber an einem zentralen Problem knabberten bis dato alle Hersteller – und damit auch ihre Kundschaft. Die Verbraucherzentralen bringen das in einer umfassenden Bewertung von Batteriespeichersystemen im Internet auf den Punkt: „Eine saisonale Speicherung von Strom, etwa das Bereithalten der Energie aus dem Sommer für den Winter, lässt sich mit einem Batteriespeicher nicht umsetzen.“ Und genau an diesem Punkt saugen sich Kritikerinnen und Kritiker der alternativen Energien fest: Was nützt der schönste Sonnenschein im Hochsommer, wenn die daraus entstehende Solarenergie nicht bis hin in den düsteren, kalten Winter gespeichert werden kann?

Doch genau diesen Nörglern entziehen mutige Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt die Grundlage. Mit Wasserstoffspeichern, bei denen der Solarstrom im Sommer durch Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten wird, wird die langfristige Speicherung regenerativ erzeugter Energie nun möglich.

„Erster Ganzjahres-Stromspeicher“ für das Eigenheim

Mit großen Schritten voran geht dabei das Unternehmen HPS Home Power Solutions AG aus Berlin. Mit „Picea“ hat es den nach eigenen Angaben „ersten Ganzjahres-Stromspeicher“ für das Eigenheim entwickelt. Gründer und Vorstandschef Zeyad Abul-Ella sagt: „Die Idee entstand aus unserer Vision, möglichst vielen Menschen eine selbstbestimmte und unabhängige Energieversorgung und ein CO2-freies Leben, Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. Herkömmliche Kurzzeitspeicher auf Basis von Batterien bieten nur Kapazitäten für mehrere Tage.“

Innovative Wasserstoffspeicher, um Solarstrom saisonal zu lagern und die Energiewende voranzutreiben Foto: © Picea, HPS Home Power Solutions AG

„Picea“ verdient den Titel „Innovation“ tatsächlich: Das Produkt kombiniert zwei Speichertechnologien, einen Kurzzeit- und einen Langzeitspeicher. Wenn der Batteriespeicher geladen ist, wandelt ein Elektrolyseur den Strom in Wasserstoff um und speichert ihn für mehrere Monate im Wasserstoffspeicher. Wenn Strom im Haushalt benötigt wird, wandelt dann eine Brennstoffzelle den Wasserstoff zurück in Strom um. Für die Speicherungs- und Umwandlungsprozesse wird nur überschüssiger Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage verwendet, der an besonders sonnenreichen Tagen entstanden ist. Zeyad Abul Ella: „Zusätzlich kann die beim Umwandlungsprozess entstehende Abwärme im Sommer zur Warmwasserbereitstellung und im Winter über die Lüftungsanlage zur Wärmeversorgung eines Hauses genutzt werden – dadurch wird ein Gesamtnutzungsgrad von bis zu 90 Prozent erreicht.“

Raumwunder mit der Kraft von 130 Fichten

Die kompakte Energiezentrale von HPS begnügt sich mit wenig Platz – 1,5 Quadratmeter im Keller oder Hauswirtschaftsraum genügen völlig für Batterie, Elektrolyseur und Brennstoffzelle. Der zusätzliche Wasserstoffspeicher wird außerhalb des Hauses, zum Beispiel im Garten, auf einer Stellfläche von bis zu sechs Quadratmetern installiert. In ihm lassen sich bis zu 1.500 kWh elektrische und ebenso viel thermische Energie speichern. Allein eine „Picea“-Anlage spart pro Jahr rund drei Tonnen CO2 ein – das entspricht der gleichen Menge, die 130 Fichten jährlich binden.

Die Nachfrage nach diesem und ähnlichen Wasserstoffspeichern dürfte in den nächsten Jahren massiv anziehen. Schließlich sollen bis zum Jahr 2030 rund 80 Prozent, bis 2035 sogar fast 100 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms größtenteils aus Wind- und Sonnenenergie gedeckt werden. Diese Energiequellen sind abhängig von der Witterung sehr schwankend, Stichwort: Winterstromlücke. HPS-Chef Zeyad Abul Ella: „Durch die Elektrifizierung von Heizungen und Personenmobilität wird das Stromnetz in Zukunft noch mehr belastet. Für ein stabiles Netz braucht es dringend mehr Speicherkapazitäten.“