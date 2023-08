In der globalisierten Wirtschaft von heute sind die Lieferketten weit gespannt. Das macht sie anfälliger – und die Finanzierung von Warengeschäften und Zulieferungen herausfordernder. Gefragt ist da das richtige Know-how, das Risiken minimiert und zugleich Handel ermöglicht.

Die Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) Ende vergangenen Jahres las sich düster:

„Ein Drittel der Weltwirtschaft dürfte bis 2023 in eine Rezession rutschen“, hieß es im „Weltwirtschaftsbericht“, den der IWF Ende 2022 der Öffentlichkeit präsentierte. Hauptursachen als Folge des bis heute völlig ungelösten Krieges in der Ukraine: sprunghaft gestiegene Preise, die die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich einschränken.

Vielschichtiges Bild: Boom in den USA, Deflation in China, Rezession in Deutschland

Heute, ein gutes Dreivierteljahr später, nimmt sich die Lage weitaus rosiger aus. Zumindest in den USA boomt die Wirtschaft in vielen Sektoren regelrecht, auch in manchen Regionen Europas erholen sich die Volkswirtschaften, sogar im Brexit-Land Großbritannien. Nur in China und Deutschland kommen die Volkswirtschaften seit dem Ende der Corona-Pandemie nicht wirklich auf die Füße. In China schwächelt der Export, der Immobilienmarkt bricht ein – und am schlimmsten: Die Menschen vor Ort sind nicht mehr in Kauflaune. Das Land rutscht mehr und mehr in die Deflation – also eine Phase sinkender Preise. Deflation ist das Gegenstück zur Inflation, aber fast noch tückischer: Weil die Preise zurückgehen, zögern die Menschen mit dem Kauf – morgen könnte es ja noch billiger werden. Privater Konsum und damit auch Investitionen gehen zurück, die Sparquote steigt, die Zukunftsfähigkeit der Volkswirtschaft erodiert.

Ganz anders in Deutschland: Hier hat es sich die Inflation gemütlich eingerichtet und lässt die Reallöhne schwinden wie die Sonne das Eis. Das bekommen nicht nur die Menschen vor Ort, sondern etwa auch die börsennotierten Unternehmen und der breite Mittelstand zu spüren. Laut einer jüngsten Studie der Unternehmensberatung EY schwächte sich besonders das Wachstum der Dax-Firmen im zweiten Quartal 2023 ab. Und Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung in Deutschland, macht wenig Hoffnung auf zügige Besserung: „Wachstumsimpulse sind nicht in Sicht.“ Im Gegenteil: Die Zahl der Insolvenzen steigt wieder – ein untrügliches Zeichen für sich verschlechternde Konjunkturaussichten. Im Juli dieses Jahres beantragten fast ein Viertel (exakt: 23,8 Prozent) mehr Firmen Regelinsolvenzverfahren als im entsprechenden Vorjahresmonat, teilte vor Kurzem das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Damit setzte sich nach Angaben der Behörde der negative Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort.

Foto: Freepik, tawatchai07

Sonnige Aussichten in den USA, trübe Stimmung dagegen in Deutschland oder China: Die Weltwirtschaft gibt derzeit und ohne Frage wohl noch für einen längeren Zeitraum ein sehr inhomogenes Bild ab. Neben manchen Marktchancen auf fremden Märkten lauern im Geschäft auch viele Risiken. Die Unsicherheit ist groß.

Lieferkettenfinanzierung macht Schluss mit der Unsicherheit

Doch Unsicherheit ist genau das, was Handel erschwert. Innerhalb eines Landes und eines Währungsraums bereits, aber vor allem bei grenzüberschreitenden oder gar interkontinentalen Geschäften. Wenn zwischen Warenbestellung, der Warenauslieferung und der Bezahlung der Produkte Wochen, wenn nicht Monate vergehen, kommt es auf stabile, vertrauensvolle Rahmenbedingungen an. Doch gerade die liegen nicht vor. Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre fragen sich viele Unternehmen und Unternehmer eher, welcher „externe Schock“ als nächstes um die Ecke kommt.

Gerade wenn es um hochpreisige Produkte wie Maschinen oder Anlagen geht, die von einem Land ins andere transportiert oder gar verschifft werden müssen, können sich im volatilen Marktumfeld zu lange Zahlungsziele schnell als Gefahr oder gar Sargnagel für das eigene Business erweisen.

Abhilfe verspricht hier das Konzept der Lieferkettenfinanzierung ­– auch Supply Chain Finance genannt. Bei der Lieferkettenfinanzierung sorgt der Kunde -also der Käufer- durch das Einbinden eines Dritten dafür, dass der Verkäufer schnell sein Geld erhält und der Deal ohne Probleme über die Bühne gehen kann. Dafür organisiert der Käufer eine Art Zwischenfinanzierung – und ermöglicht dem Lieferanten der Ware damit bereits weit vor Erreichen der Zahlungsfrist das Geld zu erhalten.

Orbian mit einer Erfolgsbilanz von mehr als einem Vierteljahrhundert

Das Unternehmen Orbian ist genauso ein zwischengeschalteter Finanzierer. Die Firma wurde bereits Ende der 1990-Jahre von SAP und der Citibank in den USA gegründet. Bis heute hat sich Orbian zu einem der führenden privaten Unternehmen für Finanzierung von Lieferketten entwickelt. Seit 2010 beziehungsweise 2014 ist Orbian auf dem deutschen beziehungsweise dem chinesischen Markt aktiv. Das ist besonders für deutsche Unternehmen von großer Bedeutung, die traditionell enge Wirtschaftsbeziehungen zu Firmen aus den Vereinigten Staaten und China pflegen.

Gegen einen kleinen Abschlag gehen Firmen wie Orbian bei der Finanzierung von Lieferketten in Vorleistung. Der Verkäufer erhält direkt sein Geld von Orbian. Dagegen muss der Abnehmer der Waren die Rechnung erst nach Erreichen der Zahlungsfrist von 90 oder mehr Tagen begleichen.

Foto: © Markus Schiffers, Orbian

Markus Schiffers, Managing Director von Orbian, benennt den aus seiner Sicht größten Vorteil dieses Finanzierungsmodells: „Der Vorteil für das Unternehmen ist, dass es seine Rechnungen später bezahlen kann, ohne seine Zulieferer in irgendeiner Form in Schwierigkeiten zu bringen.“ Die Lieferanten kommen auf diese Weise früher und zu günstigen Konditionen an das ihnen zustehende Geld. Und die Käufer profitieren von längeren Zahlungszielen, was ihre Liquidität schont.

Die Lieferkettenfinanzierung mag längst nicht alle Probleme lösen können, die derzeit die Weltwirtschaft belasten. Aber sie kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass das gegenseitige Vertrauen schnell in die Märkte zurückkehrt.