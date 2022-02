Deutsche E-Commerce Expertise für Südostasien

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und neuer Technologien boomt der Online-Handel überall auf der Welt. Dabei gewinnt der Markt im asiatischen, und vor allem südostasiatischen Raum mit seinen insgesamt 630 Millionen Konsumenten stark an Bedeutung. Das auf den Philippinen von einem Deutschen gegründete Unternehmen Etaily hat sich hier in nur eineinhalb Jahren zu einem wichtigen Akteur entwickelt.

Online-Handel in Südostasien besitzt Milliardenpotenzial

Experten gehen davon aus, dass der Bereich E-Commerce in Südostasien bis zum Jahr 2025 Umsätze in Höhe von bis zu 175 Milliarden US-Dollar generieren wird. Ein Grund hierfür ist beispielsweise die Affinität vieler Asiaten und Asiatinnen zur Internetnutzung.

Zudem gibt es unzählige kreative Köpfe, die Ideen für neue Marken und Produkte haben. Genau hier kommt ein Unternehmen wie Etaily ins Spiel. Der deutsche Co-Gründer und CEO Alexander Friedhoff beschreibt die Situation so: „Um die über 200 Millionen Online-Käufer in der Region zu erreichen und anzusprechen, investieren Marken und Einzelhändler zunehmend in E-Commerce-Anbieter, insbesondere in solche, die sich auf Marktplätze und D2C-Entwicklungen (Direct-to-Consumer) konzentrieren.“

Der Bereich des Online-Handels wächst auch in Südostasien so schnell, dass bisherige Anbieter sich gar nicht so schnell an die neue Situation anpassen, etwa genügend Ware ordern oder Lagerkapazitäten aufbauen können. Hier braucht es adäquate Lösungen, im Idealfall aus einer kompetenten Hand. Alexander Friedhoff sieht dies genauso und sagt:

„Die größte Herausforderung dabei ist, dass das Wachstum so schnell ist, dass die Einzelhändler ihre internen Kapazitäten nicht an die erforderliche Schnelligkeit anpassen können. Daher lagern sie die E-Commerce-Aktivitäten an Anbieter aus, die Geschäftslösungen anbieten, um die Bemühungen von Marken und Einzelhändlern im Online-Handel auf Marktplätzen und darüber hinaus mit Lösungen wie E-Commerce-Strategie, Ladenbetrieb, Marketing, Lieferkette und Logistik sowie Kundenservice zu unterstützen.“

Etaily und seine Dienstleistungen als E-Commerce-Enabler

Etaily ist eine sogenannte One-Stop-Lösung, die ihren Kunden dabei hilft, sich auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven E-Commerce-Markt zurechtzufinden. Als wichtigste Aufgabe sieht das Unternehmen, vor allem die Marke und den Vertrieb entwickelter oder schon führender Verbrauchermarken auf den Philippinen und in Südostasien mithilfe von End-to-End-Technologie auszubauen, zu verwalten und zu skalieren. Darüber hinaus werden den Kunden auch Analysedaten zur Verfügung gestellt.

Als E-Commerce-Enabler und Haus digitaler Marken entwickelt Etaily eigene Marken, Fokus liegt jedoch auf der Entwicklung von Kundenmarken. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen übernimmt auch sämtliche Arbeitsschritte, von der Ideenentwicklung bis zur fertigen, gelaunchten, skalierten und beworbenen Marke. Dieser Full-Service kommt vor allem jenen zugute, die vielleicht eine Idee haben, aber nicht wissen, wie sie die Idee erfolgreich umsetzen sollen.

Etaily legt seinen Schwerpunkt darauf, Marken sowie kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum auf wichtigen E-Commerce-Plattformen Südostasiens, allen voran Shopee, Lazada und Zaloram zu beschleunigen. Das Unternehmen nutzt dazu ein spezielles End-to-End-Management, das Warehousing und Fulfillment, Channel-Management sowie Marketing-Services beinhaltet.

Als Alleinstellungsmerkmal gilt das Ökosystem. Dieses umfasst die gesamte Customer Journey, von der Entwicklung bis zur Aufbewahrung im eigenen Lagernetzwerk und vom Marketing bis zur Lieferung an Kunden rund um den Globus. Eine derartige vollständig vertikal integrierte Betriebsplattform wird von keinem anderen Markeninhaber oder Einzelhändler für den lokalen und regionalen Einzelhandel angeboten, weder in ähnlich großem Maßstab noch ähnlich profitabel.

Ein noch neuer Trend ist es Offline- und Onlinehandel miteinander zu verbinden. Immer mehr Marken aus dem Offline-Bereich werden sich bewusst, wie groß die Bedeutung der Digitalisierung für ihren Erfolg ist und sehen sie nicht mehr länger als „nice-to-have“, sondern als wichtige Notwendigkeit. Letztlich wird der stationäre Handel nur bestehen, wenn er sich die aus der Digitalisierung entstandenen Erkenntnisse und Erfahrungen zunutze macht.

Internationalisierung von E-Commerce

Der E-Commerce Markt erweitert sich immer stärker und globalisiert sich. Daher ist es für Anbieter im E-Commerce wichtig, sich als Marke auch in anderen Märkten zu etablieren, über Ländergrenzen hinweg aktiv zu werden und so mehr Kunden rund um den Globus zu gewinnen. Der grenzüberschreitende Online-Handel im EU-Raum ist bereits ohne nennenswerte Hindernisse möglich, denn der EU-Binnenhandel ist ohne Handels- und Zollbeschränkungen möglich, es gibt eine einheitliche Rechtsprechung und Gesetzgebung sowie eine einheitliche Währung. Durch die steigende Bedeutung des E-Commerce in Südostasien wird es auch dort zukünftig vermutlich ähnliche Entwicklungen geben.