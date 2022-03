Was einen guten Gastronomen als Unternehmer heute ausmacht

„Im Kaffeehaus sitzen die Leute, die allein sein wollen, dazu aber Gesellschaft brauchen.“

Als Alfred Polgar diesen Satz über das damals weltberühmte Café Central in Wien Ende des 19. Jahrhunderts formulierte, sprach er aus seiner Sicht als Gast. Das Gaststättenpersonal blendete er dabei sicherlich aus, auch wenn die Angestellten immerzu um ihn herumschwirrten. Nach wie vor sind engagierte Mitarbeitende die unentbehrliche Voraussetzung, um ein Geschäft am Laufen zu halten. Während sie sich unentwegt um das Wohl der Gäste kümmern, wird leider oftmals zu wenig dafür getan, dass sie sich selbst an ihrem Arbeitsplatz im Gastgewerbe wohlfühlen.

Die Gastronomie ist, seitdem wir denken können, ein relevanter Zweig unserer Erlebniskultur. Sie ist mehr als nur ein Ort der Verpflegung. Für viele gehört der Besuch einer Gaststätte essenziell zum Zelebrieren besonderer Momente dazu. Genauso ist sie spontaner Zufluchtsort all jener, bei denen der Tag mal etwas länger und die Lust zum Kochen etwas weniger geworden ist. Für Verabredungen, Dates, Krisengespräche und zum Kennenlernen neuer Dinge gehen wir in gastronomische Einrichtungen. Wen wir dort immer anzutreffen erwarten, ist das Servicepersonal. Was wir von ihnen voraussetzen, ist eine höfliche, freundliche und qualifizierte Bedienung. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie schlecht sind und, dass viele Beschäftigte dort nicht hauptberuflich arbeiten. Dennoch erwarten wir ein gewisses Niveau an Kompetenz. Es lohnt sich, diese Ansicht zu reflektieren und uns einen Moment lang in die Sicht der Mitarbeitenden zu versetzen.

Hier regiert der Stress

Dass Tumult und Anstrengung zu dieser Branche dazugehören, wissen alle Beschäftigten und Besuchenden von Gaststätten. Was den Arbeitsalltag aber hauptsächlich erschwert, ist die unmissverständlich kommunizierte Hierarchie zwischen Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in. Ein harscher Ton ist unüberhörbar. Dieser bestimmt den Arbeitsalltag, obwohl er weder notwendig noch förderlich ist. Eine solche Form der Kommunikation in einem Büro wäre heutzutage kaum vorstellbar. Auch die Kellnerin des Cafés, in dem dieser Text entsteht, erzählt beiläufig: „Mein Chef sagt uns jeden Tag, das jeder hier ersetzbar ist.“ In diesem Punkt hat sich die Gastronomie nicht geändert. Doch was sich gerade ändert, ist das Arbeitnehmerbewusstsein.

Ben Bantschow gründete 2011 zusammen mit seinem Bruder David und seiner Frau Tessali das Unternehmen „Gastro-Mission“. Aus eigener Erfahrung kennt er den Stress, der in dieser Branche auf die Geschäftsleitung zukommt. Dennoch war das keine Entschuldigung für ihn, einen schlechten Führungsstil an den Tag zu legen. Auch er blickt kritisch auf die Entwicklung arbeitgebender Gastronomen: „Es gibt viele gute Arbeitgeber in unserer Branche. Allerdings eben auch sehr viele schwarze Schafe. […] Wir müssen massiv an der Verlässlichkeit arbeiten. Zum einen, was den Arbeitseinsatz angeht. Wir als Arbeitgeber müssen mit Strukturen und Standards verlässliche und zulässige Arbeitszeiten gewährleisten und ein ‚Chaos‘ während der Arbeit vermeiden.“

„Ein guter Gastronom ist nichts anderes als ein Top-Manager.“

Um Erfolg im Gastgewerbe zu haben, darf die Leitung heute nicht mehr von einer Stelle ausgehen. Dezentrale, aber klare Abläufe sind unverzichtbar, damit Gastronomen die Qualität ihrer Gaststätte konstant halten können – auch ohne ihre Anwesenheit. Die Fähigkeiten als Unternehmende und Arbeitgebende sind jedoch unterschiedlich stark ausgebildet. Bantschow sieht dahingehend ein Problem: „Auf politischer Ebene wird die Gastronomie nicht gestärkt. Um hier Qualität am Markt und somit gute und attraktive Arbeitgeber hervorzubringen, benötigen wir feste Qualifikationen, die ein Mindestmaß an Know-how erfordern. Denn ein guter Gastronom ist nichts anderes als ein Top-Manager: Er versteht sein Handwerk, ist bewandert in der Betriebswirtschaft und ein empathischer Personaler, der seine Belegschaft führen kann.“

Im Coaching von Gastro-Mission wird gemeinsam das Unternehmen der Kund:innen aus Sicht des Gasts betrachtet, dann aus Sicht der Angestellten, Partner:innen und Lieferanten. Die nötigen Änderungen im Betrieb bauen auf den eigenen Errungenschaften auf und bieten viele Vorteile für das Team und die Geschäftsleitung. Grundlage ist eine ehrliche Selbstanalyse. „Hier zeigen sich schnell Ungereimtheiten und Mängel, die dafür sorgen, dass gutes Personal abwandert. Das sind ganz oft Punkte wie unzuverlässige Aussagen an die Mitarbeitenden sowie Intransparenz bezüglich der Vision und Mission des Unternehmens.“

Ben Bantschow musste selbst realisieren, dass die anfängliche Arbeit in seiner Firma ihn zu viel Zeit und Energie kostete. Mittlerweile kann er, durch seine Erfahrungen, anderen Gastronomen konkrete Ratschläge geben, um ihr Unternehmen zu optimieren: „Durch den zum Teil sehr beschwerlichen Alltag erkannte ich schnell, dass Wachstum ausschließlich möglich ist, wenn ich Prozesse standardisiere, Mitarbeiter einstelle, motiviere und alle Prozesse delegiere. Hier entstand unser Leitspruch: Motivation by Delegation.“

Abgeben und Durchblicken

Unabhängige Geschäftsführende, die Königswissen und Kontrolle hinter sich lassen, sehen entspannteren und strukturierten Zeiten entgegen. Wie funktioniert das? „Nur durch die Standardisierung von Prozessen. Das heißt: Abläufe erkennen, standardisieren und automatisieren, damit der Laden auch ohne dich läuft. Dann erst schafft man sich Freiraum und Überblick, um von außen auf sein Unternehmen zu blicken und nicht mehr als gestresster Mitschwimmer, sondern als objektiver Unternehmer Entscheidungen zu treffen.“ erzählt der Gründer und Familienvater.

Es gilt, im eigenen Interesse die Zeiten der One-Man-Show hinter sich zu lassen. Das System sollte dezentral aufgebaut werden. Durch offene Kommunikation und klare Prioritäten, vor allem in Krisenzeiten, werden Mitarbeitende auf jegliche Situation vorbereitet. Jede:r hat eine konkrete Rolle und zugehörige Ansprechpartner:innen. „Das entledigt massiv Angst und Druck. Selbst wenn, wie vielerorts bereits geschehen, eine Abwanderung von Personal stattfindet, sind Unternehmer sehr schnell mit neuem Personal wieder genauso leistungsfähig, wie vorher. Dadurch erlangt man einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Und es muss kein Fachpersonal sein.“

Es geht also vielmehr um Vereinfachung, als um eine umfangreiche Restrukturierung. Viele Abläufe können bestehen bleiben, nur die Akteur:innen werden sinnvoller zugeordnet. Der Schlüssel ist hierbei, wie so oft, dass die Geschäftsleitung gut kommuniziert.

Der Gewinn für Gastronomen, den sie aus erfolgreicher Delegation und Standardisierung, ziehen können, ist immens. Nicht nur fühlt sich das Team wertgeschätzt, was für eine angenehme Arbeitsatmosphäre und weniger Fluktuation sorgt. Es bleibt auch mehr Zeit für das Privatleben. „Die Zeit mit dem Partner oder den Kindern ist äußerst vergänglich und später durch kein Geld zurückzukaufen. Viele Kollegen stehen von morgens bis abends selbst in den Betrieben und meinen, nur sie können die Aufgabe gut genug erledigen. Das stimmt nicht.“

Eine große Umstrukturierung muss also gar nicht nötig sein. Das Vorhandene muss, für einen effizienteren Betrieb mit einem zufriedenen Team, lediglich optimiert werden. Natürlich gehören dazu auch ein dickes Fell und eine positiv-aktivistische Einstellung. Doch wer Veränderung sehen möchte, fängt am besten bei sich selbst an.