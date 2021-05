Benzin sickert in Wasserschutzgebiet: Fahrer bei LKW-Unfall schwer verletzt

Eibenstock - Bei einem Unfall am Dienstagabend bei Eibenstock (Erzgebirgskreis) ist ein LKW-Fahrer schwer verletzt worden.

Der Lastwagen war demnach auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Die Unfallursache war am Mittwochmorgen noch unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 95.000 Euro. Zum Schutz des Grundwassers wurden an der Unfallstelle die oberen Erdschichten des Waldbodens ausgehoben, wie ein Polizeisprecher sagte. (dpa)