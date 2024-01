Mit einer Aktionswoche wollen die Bauern ab dem 8. Januar gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren. Und auch in anderen Branchen regt sich Widerstand. Vor allem in den Sozialen Netzwerken wächst die Angst vor einem Generalstreik. Was dahintersteckt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Die Ampel-Regierung verliert weiter an Zustimmung in der Bevölkerung. In einer bundesweiten Umfrage des Meinungsinstituts INSA vom 3. Januar 2024 erreichen SPD und Grüne jeweils 15 beziehungsweise 13 Prozent, die FDP müsste mit 5 Prozent um einen erneuten Einzug in den Bundestag bangen.

Verschiedene Berufsgruppen wollen ihren Protest gegen die Bundesregierung im Januar auf die Straße tragen. Wie unter anderem die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, kursieren in den Sozialen Netzwerken bereits seit Dezember Aufrufe, im Rahmen eines „Generalstreiks“ am 8. Januar die Arbeit niederzulegen. Welche Branchen Protestaktionen angekündigt haben.

Bauern-Protest am 8. Januar: Deutscher Bauernverband ruft zu Aktionswoche auf

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. „Es reicht: Die Steuererhöhungspläne der Bundesregierung müssen zurückgenommen werden“, forderte Verbandspräsident Joachim Rukwied auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Zu Beginn der Aktionswoche werde es zwei Kundgebungen geben, teilte der Bauernverband am Samstag mit. Eine werde in Magdeburg, die andere in Halle stattfinden. Dazu würden Hunderte Landwirte erwartet.

Jan-Friedrich Rohlfing, Chef des Bauernverbands Saaletal, organisiert im südlichen Sachsen-Anhalt den Protest gegen die Bundesregierung.

Gleichzeitig rief der Verband dazu auf, von „sinnlosen Blockaden“ abzusehen. „Die Bevölkerung haben wir hinter uns, das dürfen wir nicht verspielen“, sagte Rukwied. Die Aktionswoche solle am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln.

Spediteure wollen Bauern bei Protest gegen Ampel-Regierung unterstützen

Im Januar wollen sich auch Spediteure mit ihren Beschäftigten an Aktionen der Bauern beteiligen. In einem Aufruf forderte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung bereits im Dezember unter anderem Entlastungen bei der Maut und beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze.

„Wir beginnen die Aktionswoche am 8. Januar mit Demonstrationen in den Landeshauptstädten“, hieß es. Höhepunkt sei dann eine Woche später die Demonstration in Berlin.

Neuer Streik bei der Bahn? Arbeitskampf der Lokführergesellschaft GDL geht weiter

Auch im Bahnverkehr könnte es in der nächsten Woche zu Behinderungen kommen. GDL-Chef Weselsky hat mehrfach versprochen, dass es bis zum 7. Januar keinen neuen Ausstand der Lokführer geben werde. Konkrete Pläne für den 8. Januar gibt es aktuell noch nicht, laut GDL wäre jedoch ein bis zu fünftägiger Streik möglich.

Im Tarifkonflikt mit der GDL geht die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben inzwischen gerichtlich gegen die Lokführergewerkschaft vor. Der Konzern habe am Dienstag beim Hessischen Landesarbeitsgericht eine sogenannte Feststellungsklage eingereicht, teilte ein Bahnsprecher mit. Damit lasse die Bahn gerichtlich klären, ob die GDL durch ihre Leiharbeitergenossenschaft Fair Train ihre Tariffähigkeit verloren habe.

Das Landesarbeitsgericht nannte zunächst keinen Zeitraum oder Termin für eine öffentliche Verhandlung. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz handele.

Hier wird in der Regel eine einstweilige Verfügung angestrebt, die auch einen Streik unterbinden könnte, wie ihn die GDL nach dem 7. Januar plant. Ein Beschluss zur Tariffähigkeit entfalte seine Wirkung hingegen erst mit seiner Rechtskraft.

Generalstreik: So ist die rechtliche Lage in Deutschland

Laut einer Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sind politische Streiks, die sich nicht gegen den Tarifpartner wenden, sondern staatliches Handeln erzwingen wollen, in Deutschland juristisch nicht vom Streikrecht gedeckt. Unternehmen könnten daher Schadensersatzansprüche gegen die zum Streik aufrufenden Gewerkschaften geltend machen.

Ein Generalstreik als arbeitsrechtlicher Streik sei demnach nur dann rechtens, wenn die Gewerkschaften eine tarifvertragliche Regelung für alle Arbeitnehmer aller Wirtschaftszweige anstreben und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.

Eine Ausnahme bildet dabei Artikel 20 des Grundgesetzes: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese [verfassungsmäßige] Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“