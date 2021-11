Kriminalität Australische Polizei findet wochenlang vermisste Vierjährige

Das Verschwinden von Cleo Smith aus einem Zelt weckte in Australien düstere Erinnerungen an den Fall Maddie. Jetzt konnte die Vierjährige aus einem Haus befreit werden, ein 36-Jähriger ist in Gewahrsam.