Angst um das Weihnachtsgeschäft: Einzelhändler stehen vor Lieferproblemen

Es ist nicht zu leugnen, dass der weltweite Handel augenblicklich vor großen Herausforderungen steht. Ursächlich sind die weltweiten Lieferprobleme, die dafür sorgen könnten, dass das eigentlich starke Weihnachtsgeschäft mit Umsatzeinbußen rechnen muss. Laut einer vom Münchner Ifo-Institut durchgeführten Befragung bejahten bereits im August 77,5 Prozent der Einzelhändler Lieferengpässe, im Juli waren es mit 77,3 Prozent nur unwesentlich weniger. Unterstützung ist notwendig.

Weltweite Probleme durch Pandemie, Lockdowns und Krieg

Was augenblicklich in der Welt geschieht, stellt Gesellschaft und auch Wirtschaft vor große Herausforderungen. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie haben auch in anderen Teilen der Welt zu Produktionsstopps und stockendem Rohstoffabbau geführt. Auch der von Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt Lieferketten teilweise oder ganz zum Erliegen und die Energiepreise springen auf ungeahnte Höhen. Die Folge ist eine Inflation kurz vor dem zweistelligen Bereich und ein Abflauen des Kaufinteresses auf Seiten der Verbraucher.

Wunsch des Handels: Entlastungen bei Umsatzsteuer und innovative Lösungen

Die Braunschweigerin Anne Kathrin Strauß hat im Oktober 2016 ihren Concept Store „Hey Store“ eröffnet. Dort bietet sie ihren Kunden Mode für Männer, Frauen und Kinder an, aber auch Inneneinrichtungsgegenstände und sogar Feinkost. Ihre Befürchtung ist, dass das so wichtige Weihnachtsgeschäft ausbleibt. Bedenkt man, dass sie in der Vorweihnachtszeit knapp 40 Prozent ihres Jahresumsatzes generiert, kann man sich vorstellen, dass sich Existenzängste breitmachen.

Anne Kathrin Strauß beschreibt, was ihr Sorgen bereitet: „Unser breites Sortiment geht dann besonders auf. Wir arbeiten quasi das ganze Jahr auf das Weihnachtsgeschäft hin. Im besten Fall werden bei uns dann nämlich Geschenke für die ganze Familie gekauft. Die allgemeine Stimmung ist auch auf Seite der Kunden ängstlich und das macht sich unmittelbar im Kaufverhalten deutlich, auch bei denen, die es noch gar nicht so konkret merken.“

In einer solchen Situation ist Sparsamkeit an allen Ecken und Enden angesagt. Das beginnt oft schon beim Verpackungsmaterial für die Weihnachtsgeschenke. „Meine geliebte Samtschleife wird es dieses Jahr nicht geben.“ Um den stark steigenden Energiekosten zu entkommen, wird an der Schaufensterbeleuchtung und an der Präsentation der Waren gespart. Einzelhändler wie Frau Straß wünschen sich mehr Unterstützung vom Staat.

Sie sagt: „Warum nicht auch eine Umsatzsteuerentlastung im Handel?“ Immerhin muss der Handel momentan Preissteigerungen der Lieferanten kompensieren, die ihre Produkte um 30 bis 40 Prozent teurer abgeben. Erfahrene Händler wissen, dass solche Preissteigerungen nicht immer und in voller Höhe an die Verbraucher weitergegeben werden können, indem man einfach die Endpreise erhöht. Für Anne Kathrin Strauß eine Situation, in der sie sich Hilfe wünscht: „Meine Marge ist bereits um rund 20 Prozent geschrumpft.“

Der Deutschland-Chef von Ankorstore, Constantin Langholz-Baikousis bestätigt das, was die Braunschweiger Händlerin sagt: „

Das Entlastungspaket für private Haushalte ist grundsätzlich begrüßenswert. Allerdings brauchen wir ein solches Paket auch für kleine unabhängige Einzelhändler und Unternehmen. Die steigenden Kosten werden für viele kleine Geschäfte zum Problem werden. Ich schließe mich der Forderung und Warnung des HDE vor einem „Exitus” an: Wir müssen den unabhängigen Einzelhandel unterstützen, sonst sehen unsere Innenstädte bald alle sehr eintönig aus.”

Online B2B-Marktplatz als innovative Lösung für den unabhängigen Einzelhandel

Im Zuge von Einsparungen hat Frau Strauß auch den Besuch der für ihr Sortiment so wichtigen Messen, etwa in Paris, gestrichen. Sie hat nach anderen Lösungen gesucht und eine gute gefunden. Sie findet inzwischen neue, spannende Produkte für ihre Kunden auf dem Online B2B-Marktplatz von Ankorstore. Über die Vorteile eines solchen Online-Marktplatzes sagt die Händlerin: „Neben neuen Produkten bietet mir Ankorstore verlängerte Zahlungsziele, was aktuell besonders wichtig ist. Auch das Order Minimum bei den meisten Lieferanten ist sehr gering. So gehe ich wenig Risiko ein, kann flexibel handeln und neue Produkte ausprobieren.“

Wie funktioniert ein Online B2B-Marktplatz wie Ankorstore? Im Grunde handelt es sich um einen Großhandel, nur mit vollkommen anderem Ansatz. Kleine, unabhängige Händler können die Plattform nutzen, um bei Markenherstellern online einzukaufen. Der gänzlich neue Ansatz besteht in den Konditionen. Als Mindesteinkaufswert wurden 100 Euro festgelegt, zudem zahlen die Händler keine Versandkosten. Besonders wichtig ist aber für den Handel, dass das Zahlungsziel auf bis zu 60 Tage ausgedehnt werden kann, um auf diese Weise die Liquidität eines Unternehmens zu schonen. Insgesamt kann man das Konzept als disruptiven Ansatz bezeichnen, denn die Nutzer haben die Möglichkeit, mit geringem Risiko und wenig Geld neue Marken und Lieferanten ausprobieren. Das scheint gerade in der augenblicklichen Situation ein tragfähiger und vor allem problemlösender Ansatz zu sein, der kleinen Händler wirklich hilft.