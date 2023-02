Viele Unternehmen in zahlreichen Branchen mussten in den letzten Jahren um ihre Existenz kämpfen. Anders stellte sich die Situation im Bereich des algorithmischen Finanzmarkthandels dar. Hier konnten trotz Krise Erfolge verbucht werden. Was dieses Konzept so erfolgreich macht, wie Investoren von ihm profitieren können und was man für 2023 erwarten darf, darüber spricht Michael Hösel, CEO der IK Investment Group im Interview.

Herr Hösel, das Jahr 2022 wurde oftmals als „Krisenjahr“ betitelt. Dürfen sich Anleger auf 2023 freuen?

Für uns war 2022 eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt, weshalb die Bezeichnung „Krisenjahr“ in unserem Fall alles andere als zutreffend ist. Nichtsdestotrotz brachte 2022 einige Herausforderungen mit sich, die einen nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung der Globalwirtschaft hatten und immer noch haben, was vielen Unternehmen und Branchen sichtlich zu schaffen macht. Für 2023 sind wir mit Blick auf das Unternehmenswachstum sowie den zu erwartenden Ertragssituationen sehr zuversichtlich eingestellt. Die positive Entwicklung der europäischen Zinspolitik begünstigt unser Geschäftsfeld und ermutigt eine Vielzahl von Anlegern, sich gegenüber neuen Anlagekonzepten zu öffnen. Die Bewegungen in den Märkten, insbesondere an der Börse, ermöglichen uns großes Handelspotential und auch die Immobilienwirtschaft gewinnt für liquiditätsstarke Institutionelle wieder mehr an Attraktivität.

Nach zwölf Jahren Boom kam die Zinserhöhung. Welche Investitionschancen und exklusiven Projekte bieten Sie Anlegern 2023 auf dem Immobilienmarkt?

Wir sind diversifiziert aufgestellt und fokussieren uns seit jeher auf den algorithmischen Finanzmarkthandel sowie den Bereich rund um Immobilien. Hier besitzen wir unsere größte Expertise und generieren fortlaufend starke Erträge, was letztlich auch unserer Anlegerschaft zugutekommt. Unser Portfolio bietet neben hauseigenen Anlageprodukten (Festzins-Modelle) auch direkte Partizipationsmöglichkeiten an Projekten oder unseren Handelssystemen. Innovative Anlagekonzepte durch disruptive Denkansätze, gepaart mit bewährten Strategien und einem intelligenten Liquiditätsmanagement bilden die Basis für unser Portfolio. Darauf werden wir auch im Jahr 2023 weiter aufbauen und einige neue Projekte für unsere Kunden und uns erschließen.

Die weltweiten Verluste an den Aktienmärkten waren letztes Jahr groß. Welches Chancen-Risiko-Verhältnis hatten Sie im vergangenen Jahr?

Über 5.000 geschlossene Trades 2022, von denen über 80 Prozent profitabel waren, sprechen für sich. Unsere Handelsstrategie erlaubt es uns in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen, während simple Buy and Hold Strategien nur in eine Richtung funktionieren. Die nochmal gesteigerte Volatilität im letzten Jahr war vorteilhaft, da eine hohe Schwankungsaktivität in den Märkten für uns bzw. unsere Systeme die besten Handelsbedingungen darstellt, um rentable Ergebnisse zu erzielen.

Welche Strategie werden Sie mit Ihrem jungen Unternehmen dieses Jahr verfolgen?

Wir vertrauen auch in diesem Jahr auf unsere bereits bewährten Konzepte, obwohl wir sämtliche Prozesse stetig überdenken, optimieren und verbessern. Was im letzten Jahr gut funktioniert hat, muss in diesem Jahr nicht zwangsläufig auch gut funktionieren. Doch ist es wichtig zu erkennen, welche Muster sich aus den Jahren zuvor abzeichnen und wiederholen und welche spezifischen Schlüsse man daraus ziehen kann.

Wie kann sich der algorithmisches Finanzmarkthandel weiterhin als lukrative Investmentmöglichkeit behaupten?

Algorithmen sind die Zukunft und das nicht nur im Finanzmarkthandel. Das größte Potenzial besteht in der Rationalität: Wer erkennt, dass Algorithmen frei von menschlichen Emotionen und Fehlinterpretationen, rein rationale Entscheidungen treffen, dem wird schnell klar, welch signifikanten Unterschied diese Technik in unserem Leben ausmacht. Starke und über Jahrzehnte hinweg erprobte Handelsstrategien, die fortan durch intelligente Algorithmen fortgeführt und maximal präzise ausgeführt werden, ermöglichen ein völlig neues Level im Bereich Asset Management. Wir haben dieses Potenzial frühzeitig erkannt und verstanden, wie wir es für unsere Anlegerschaft und uns nutzbar machen.

Welche Trends erwarten Sie in den kommenden Monaten am deutschen Immobilienmarkt?

Wir spekulieren ungern über Eventualitäten, da die letzten Jahre seit Beginn der Corona-Pandemie gezeigt haben, dass uns auch Extreme widerfahren können, mit denen niemand gerechnet hätte. Da wir jedoch die nötige Agilität und Flexibilität besitzen, können wir uns auch außergewöhnlichen Marktphasen blitzschnell anpassen. Speziell im Immobiliensegment erwarten wir ein weiterhin hohes Zinsniveau im Finanzierungssektor, was einen mäßigen Rückgang der privaten Käuferschaft bedingen sollte. Dies kann Einfluss auf die Objektpreise nehmen, wobei aus unserer Sicht eine Preisreaktion schon längst hätte verzeichnet werden müssen. Ob und wann diese kommt, bleibt spannend. Für uns steht fest: Fallende Objektpreise begünstigen unseren Einkauf, gleichbleibende oder gar steigende Preise begünstigen unseren Verkauf. Als liquiditätsstarker institutioneller Marktteilnehmer sind Finanzierungszinsen für uns irrelevant, da wir ohnehin aus Eigenkapital kaufen. Dies verschafft uns nicht nur eine höhere Kosteneffizienz, sondern auch eine generell hohe Abwicklungsgeschwindigkeit. Zusammenfassend dürfen wir sagen, dass wir uns sehr auf das neue Jahr 2023 freuen und die Segel auf Erfolgskurs gesetzt haben.